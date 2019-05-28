Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг исчезновение серверов СНБО

Бывший пресс-секретарь экс-президента Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что техника в ситуационной комнате в администрации президента была арендована, после смены власти ее вернули владельцу. На ней не было секретной информации, отметил он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявил, что серверы с секретной информацией попали из ситуационный комнаты СНБО Украины.

«Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или налоговой», — написал он в Facebook.

По его словам, никакой конфиденциальной информации на серверах не сохранялось, доступ к ней был лишь онлайн. Цеголко подчеркнул, что в СНБО «есть ситуационный центр, со всеми конфиденциальными серверами».