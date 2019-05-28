Боевики атаковали населенный пункт Кафр-Нбуда в сирийской Хаме

Более 20 террористов «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) попытались атаковать населенный пункт Кафр-Нбуда в сирийской провинции Хама. Армия Сирии уничтожила более 10 боевиков.

Об этом во вторник, 28 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майора Виктор Купчишина. По его словам, боевики при поддержке трех автомобилей с установленными на них крупнокалиберными пулеметами атаковали Кафр-Нбуда из района населенного пункта Хабит.

«Отражая нападение, подразделения сирийских правительственных сил уничтожили один пикап и около 10 террористов», — сказал Купчишин.

По его словам, несмотря на установленный режим прекращения огня, нарушения со стороны бандформирований, которые действуют в Идлибской зоне деэскалации, продолжаются. Руководитель ЦПВС подчеркнул, что за минувшие сутки боевики обстреляли населенные пункты в Латакии и Хаме.

Ранее стало известно, что с 21 мая при отражении атак террористов, правительственные силы САР уничтожили до 350 боевиков, пять танков, одну БМП, 27 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, два «джихад-мобиля» и три установки РСЗО.