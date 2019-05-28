Apple представила новый iPod touch
Корпорация Apple после четырехлетнего перерыва показала во вторник, 28 мая, новый портативный мультимедийный проигрыватель iPod touch. Он сохранил дизайн предыдущих моделей, но значительно улучшил характеристики.
Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании. Отмечается, что гаджет получил 4-дюймовый дисплей Retina, накопитель емкостью до 256 Гб и процессор A10 Fusion, который является собственной разработкой Apple. Он обеспечивает более высокую производительность.
Также в новом гаджете появилась возможность групповых звонков с помощью технологии FaceTime. По слова мвице-президента корпорации по продуктовому маркетингу Грега Джозвиака, стартовая цена нового iPod составит 199 долларов. Он появился на прилавках уже на этой неделе, говорится в пресс-релизе.
В России стартовая цена — 18 990 рублей за версию с накопителем 32 гигабайта. Когда именно iPod touch появится на территории страны, пока неизвестно.