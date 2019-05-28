Подозреваемые в убийстве жителей префектуры Уам-Пенде отправятся под суд

В центральноафриканской префектуре Уам-Пенде 21 мая произошло страшное убийство. Повстанцы 3R ворвались с оружием в руках в несколько деревень и открыли стрельбу по мирному населению, убив по меньшей мере 35 человек. Также злоумышленники отняли у людей имущество, в том числе домашний скот, сообщает ФАН.

Граждане не были готовы к произошедшему, ведь народ ЦАР верит в то, что 14 военно-политических групп, которые подписали Хартумские соглашения, понимают, что на их плечах лежит большая ответственность за мир в стране. Да и обстановка в государстве последние месяцы оставалась спокойной: случившееся в Уам-Пенде является первым масштабным нападением с момента подписания мирного договора.

Местные жители, которые своими глазами увидели кровавую расправу над односельчанами, говорят, что заметили колонну MINUSCA, которая в это время ехала по дороге. Однако миротворцы не пришли на помощь, слыша крики и стрельбу.

По данным местного издания Ndjoni Sango, после трагедии многие опасались вести переговоры с 3R. И тогда помощь оказал советник главы ЦАР по безопасности Валерий Захаров. Во время Хартумских переговоров, где российская сторона выступила как посредник, он наладил контакты с руководителями военно-политических групп, участвовавших в подписании мирного договора. Захаров попросил лидеров других группировок написать коммюнике и повлиять на 3R.

Глава военно-политической группы Сидики Абасс почти сразу после этого выпустил официальное сообщение для СМИ от имени 3R. Он сообщил, что возглавляемая им военно-политическая группа по-прежнему привержены Хартумским договоренностям и не имеют отношения к случившемуся в Уам-Пенде. Кроме того, он выступил с резким осуждением нападения.

По словам руководителя 3R, злоумышленники пошли на это преступление по собственной инициативе. Военно-политическая группа и сам Абасс готовы передать нарушителей закона в руки правосудия. В связи со случившимся в 3R началось внутреннее расследование.

Уже 24 мая, в пятницу, трое участников атаки были доставлены на базу миротворцев MINUSCA группой 3R, а вскоре переправили в Банги, где их встретили миротворцы и Захаров. Теперь подозреваемые предстанут перед судом.

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера подчеркнул, что наказание ждет всех виновников.