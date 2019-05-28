Саакашвили заявил, что намерен сделать Украину ведущей европейской страной

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что поборется за то, чтобы Украина стала ведущей страной в Европе. Об этом заявил в видеообращении на странице в Facebook во вторник, 28 мая.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский указом вернул Саакашвили гражданство страны. Саакашвили заявил, что прибудет в Киев вечером 28 мая.

«Будем бороться вместе с вами за то, чтобы Украина стала ведущей страной европейского континента… Я верю в Украину», — заявил экс президент Грузии.

Он также поблагодарил Зеленского за решение восстановить ему украинское гражданство.

Напомним, Саакашвили стал украинским политиком в 2015 году, когда бывший президент Петр Порошенко предоставил ему гражданство и должность губернатора Одесской области. Однако в ноябре 2016 года чиновника уволили из-за невыполненных обещаний и развала региональной экономики. Летом 2017 года его лишили гражданства, так как он скрыл судимость в Грузии. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили посещать страну до 2021 года.

Грузию бывший глава покинул в 2013 году. На родине на него завели ряд уголовных дел, по некоторым заочно осудили и объявили в розыск внутри государства.