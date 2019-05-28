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21:16   28 Мая 2019
Весь мир

США не будут отправлять на ПМЭФ в Петербург правительственную делегацию

США не будут отправлять на ПМЭФ в Петербург правительственную делегацию

Соединенные Штаты не будут отправлять правительственную делегацию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который в этом году пройдет 6-8 июня. Об этом во вторник, 28 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента.

Отмечается, что посол США в России Джон Хантсман также не посетит форум. Посольство США в Москве не будет направлять своего представителя, как и вся американская правительственная делегация, отметили во внешнеполитическом ведомстве Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что председатель Китая Си Цзиньпин станет главным гостем ПМЭФ в этом году. Перед участием в форуме он прибудет в Москву с государственным визитом.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #сша #пмэф

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