Эксперты предложили Госдуме правки в законопроекты о цифровых технологиях

Эксперты комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики при Московском отделении Ассоциации юристов России на заседании в РЭУ имени Г.В. Плеханова сочли оправданными на практике изменения Гражданского кодекса о «цифровых правах», которые уже позволяют владельцы криптовалюты получать защиту в судах, но недостаточными.

«Тем не менее, изменения в Гражданский кодекс РФ несовершенны», - отметил председатель Комиссии, управляющий партнер юридической компании «ЭБР» Александр Журавлев.

Претензии к закону ранее озвучивал Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте РФ, а также отраслевые эксперты. Журавлев полагает, что ошибки по силам исправить специальными законопроектами, добавив в них соответствующие положения, например, о купле-продаже криптоактивов физическими лицами без посредников (бирж, обменников).

Слабыми сторонами законопроектов «О цифровых финансовых активах» и «О краудфандинге» комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики сочла ввод правил только для токенов (security tokens), которые выпускаются после разрешения ЦБ, оставив вне закона криптовалюту и иностранные криптоактивы.

«Законодатель, похоже, решил устраниться от регулирования криптовалюты, окончательно определив ее в число спекулятивных инструментов. Это не так», – заверил член комиссии, советник практики IP & IT юридической фирмы «Tomashevskaya & Partners», Роман Янковский.

Эксперты также раскритиковали терминологию в законопроекте «О краудфандинге», предложили увеличить предельную сумму инвестиций в цифровые активы в три раза с нынешних 600 000 рублей в год, и внесли другие предложения к “цифровому пакету”. Экспертное заключение с соответствующими рекомендациями по итогам обсуждения направили на рассмотрение в Государственную Думу, а также Банк России.