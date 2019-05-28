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21:07   28 Мая 2019
Россия

Охранников в школе Вольска, где подросток напал на ученицу, не было

Охранников в школе Вольска, где подросток напал на ученицу, не было

Профессиональных охранников и рамок металлоискателя на входе в школу в саратовском Вольске, где во вторник подросток топором ударил ученицу, не было. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на детского омбудсмена в регионе Татьяну Загороднюю.

«Нет, не было охраны», — ответила она на вопрос о том, была ли охрана на входе в школу и рамки металлоискателя.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что 14-летний ученик школы №4 в поселке Большевик города Вольск бросил в класс бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем такую же бутылку в коридоре, но возгорания не случилось. После этого школьник ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался убежать.

Девочку доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Ее состояние оценивается врачами как среднетяжелое. Против подростка завели уголовное дело, его допрашивают следователи, дома у школьника провели обыски.

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Автор: Арсений Аскольский
#нападение #школа #вольск

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