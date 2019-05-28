Боевики в САР хвастаются в социальных сетях американскими ПТРК Javelin

Радикалы из Идлиба продолжают наносить удары по позициям сирийских правительственных войск, выкладывая при этом в социальных сетях фотографии и видеозаписи с новыми образцами военной техники и вооружений, демонстрируя тем самым, что они продолжают получать поддержку от зарубежных спонсоров.

Об этом во вторник вечером пишет Федеральное агентство новостей, отмечая, что все это происходит на фоне раздуваемых в американских СМИ обвинений в адрес Сирии и России, в том, что они якобы нарушают Астанинские соглашения

В частности, американский телеканал Fox News сообщил на днях, что Дамаск якобы планирует использовать против боевиков химическое оружие. Однако с 18 мая в регионе действует объявленная 18 мая гуманитарная пауза, а это значит, что сирийская армия не наносит никаких ударов, а только отражает атаки джихадистов. Сами боевики при этом не стесняясь демонстрируют в социтальных сетях, как они в нарушение Астанинских договоренностей стягивают к границе зоны деэскалации Идлиб военную технику и вооружения, в том числе ракетные системы залпового огня, американские противотанковые системы Javelin, танки, бронемашины, минометы, тяжелые пулеметы и полевую артиллерию.

По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, который по просьбе ФАН прокомментировал ситуацию, боевики с самого начала конфликта в Сирии получают помощь и от западных стран и от некоторых региональных союзников. При этом он подчеркнул, что Запад не просто потворствует действиям радикалов, но порой оказывает им непосредственную помощь с там, чтобы использовать атаки террористов и обстрелы в собственных интересах.

«Особо цинично в этой ситуации звучат обвинения в том, якобы РФ и Сирия нарушают Астанинские договоренности, тем более если учесть, что именно Россия является ключевым создателем этого эффективного переговорного формата, а Запад, наоборот, только все время вставлял палки в колеса этого процесса», - напомнил эксперт.

Подробнее о ситуации читайте в материале ФАН.