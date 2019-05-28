Британская писательница в прямом эфире узнала, что ее книга основана на ошибке

Американская писательница Наоми Вульф, опубликовавшая книгу о преследовании гомосексуалистов в викторианскую эпоху, в прямом эфире «Би-би-си» была вынуждена признать, что центральная часть ее аргументации не соответствует действительности и основана на ошибке в переводе. Произведение «Гонения: Секс, цензура и криминализация любви» вышла в печать в Великобритании на прошлой неделе.

Вульф, в частности, сообщила в своей книге, что в викторианскую эпоху гомосексуалистов попросту казнили. Она основывает свой аргумент на архивах центрального уголовного суда в Лондоне. Писательница отмечает, что нашла множество судебных дел, где был вынесен приговор «записанная смерть» (death recorded).

В прямом радиоэфире ведущий рассказал ей о том, что в те времена данная фраза означала, что судья был уверен, что у осужденного было большое число шансов на помилование. Однако Вульф, как выяснилось, об этом вовсе не знала, считая, что так, как в современном языке фраза «записанная смерть» означали бы, что смертный приговор привели в исполнение, то это значило бы то же самое в наши дни.