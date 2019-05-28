Секретарь СНБО анонсировал подачу законопроекта о незаконном обогащении в Раду

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что скоро украинский президент Владимир Зеленский подаст в Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

На пресс-конференции после встречи с миссией МВФ, которая прибыла на Украину на минувшей неделе он выразил надежду, что законопроект 28 мая окончательно согласуют с международными партнерами Украины и подадут в парламент.

«Президент Зеленский в ближайшее время подаст этот законопроект в Верховную Раду. Именно его команда разработала такой проект», — цитирует Данилюка агенство УНИАН.

Ранее Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов признал неконституционной статью о незаконном обогащении. Такое решение вызвало обеспокоенность со стороны МВФ, посольств США и Великобритании.

Миссия МВФ, ведет в Киеве переговоры с властями об экономической политике. По итогам работы миссия примет решение о выдаче Украине нового кредита на 1,3 миллиарда долларов.