Киев рассчитывает на транш от МВФ к концу лета

Киев может получить транш от МВФ в конце этого лета. Об этом на брифинге рассказал Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

«После формирования правительства или после парламентских», — отметил он.

Он отметил, что больше всего этот транш важен для Национального банка, он пополняет золотовалютные резервы страны. Сейчас, подчеркнул Данилюк, необходимо, чтобы правительство полностью выполняло свои обязательства как внутренние, так и внешние. По итогам встречи с миссией МВФ во вторник он отметил, что стороны тщательно проговорили все детали.