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20:15   28 Мая 2019
Россия

Путин поблагодарил Назарбаева за вклад в создание и развитие ЕАЭС

Путин поблагодарил Назарбаева за вклад в создание и развитие ЕАЭС

Российский лидер Владимир Путин встретился с первым вице-президентом Казахастана Нурсултаном Назарбаевым, чтобы выразить уважение и поблагодарить за сделанное на пути укрепления двусторонних связей и создания ЕАЭС. Об этом 28 мая сообщает РИА Новости.

Ранее отмечалось, что президент РФ прибыл в Нур-Султан, чтобы поучаствовать в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Здесь огромная ваша заслуга», — отметил Путин на встрече первым президентом Казахстана.

Путин отметил, что разговор о необходимых шагах на пути интеграции еще предстоит в рамках его визита. Он выразил уверенность, что вместе с Назарбаевым в его новом качестве будет сделано еще на пути укрепления как двусторонних отношений, а также интеграционных структур.

Назарбаев же охарактеризовал отношение Казахстана и России как «образцовые». Первый президент оценил рост взаимной торговли, а также ь дальнейшую интеграцию ЕАЭС с Евросоюзом, ШОС, АСЕАН и другими международными организациями.

«Мое решение - 19 марта - в тот же день вы поддержали меня, это было важно», — подчеркнул первый казахстанский президент.

«За особый вклад в углубление и расширение сотрудничества» с Казахстаном российскому лидеру вручили Орден «Первый президент Республики Казахстан — лидер нации Нурсултан Назарбаев».

 

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #назарбаев

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