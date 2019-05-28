Боевикам в Идлибе приходится искать дополнительные источники финансирования

Представители шести группировок, состоящих в террористическом альянсе «Хайят Тахрир аш-Шам», провели встречу, на которой обсуждалось финансирование группировок, действующих внутри исламистского анклава на северо-западе Сирии.

Об этом во вторник, ссылаясь на местный источник в социальной сети Facebook, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), отмечая, что встреча прошла к северо-востоку от провинции Идлиб, на окраине города Тафтаназ – в районе местного аэропорта.

Как отмечается, один из высокопоставленных главарей запрещенной в России группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»* Абу Убайда, который отвечает за распределение денег между отрядами боевиков, отказался на встрече выдать средства для премирования боевиков, воюющих на передовых позициях в провинции Хама, полевому командиру группировки «Джейш Аль-Бадия» (подконтрольной «ан-Нусре»*) Абу Хасану. При этом Абу Убайда еще и обвинил бойцов «Джейш Аль-Бадии» в проявлении трусости во время наступления сирийских правительственных сил. Которое проходит под прикрытием российских ВКС.

Как отмечает источник, причиной подобной экономии Абу Убайды, может стать вовсе трусость боевиков, а тот факт, что последние крупные неудачи джихадистов в боевых действиях против САА, привели к резкому сокращению размеров их финансирования.

В связи с этим все чаще раздается мнение, что время оккупации террористами провинции Идлиб заканчивается, и уже совсем скоро законные власти Сирии восстановят суверенитет над этой частью страны.

Об этом же свидетельствуют и события к северо-западу от Хамы, где правительственные силы в течение мая отбили у боевиков обширные территории, включая стратегически важный город Калаат Аль-Мадик. Предпринятые исламистами контратаки успеха не принесли, и на днях сирийская армия вновь освободила Кафр-Набуду.

По мнению доктора военных наук Андрея Матвийчука, которое приводит ФАН, Вашингтон с союзниками какое-то время назад сконцентрировали усилия на поддержке курдов и на попытках отделить от Сирии восточные регионы, сократив при этом объемы спонсорской помощи отрядам «умеренной оппозиции». А в последнее время, добавил он, похоже, финансирование было сокращено еще больше.

«Вливание денег и оружия со стороны Соединенных Штатов и их союзников было заметно сокращено еще после того, как эти группировки понесли поражение в Алеппо и на других ключевых фронтах. Акценты были смещены на Демократические силы Сирии (SDF)», - высказал мнение эксперт, отметив, что «ан-Нусре»* и другим бандформированиям из Идлиба пришлось затянуть пояса.

По словам Матвийчука, у террористов какое-то время еще сохранялись линии поставок, которые были налажены другими зарубежными силами, при этом им приходилось перебиваться разными случайными заработками, в том числе контрабандой. В начале года, добавил он, террористам выделили некоторое количество средств, чтобы они продолжали наносить по позициям САА постоянные беспокоящие удары, однако, в итоге это вызвало контрнаступление. Затем, после ряда неудач в провинции Хама, финансирование боевиков на территории Идлиба было урезано еще сильнее, и их положение стало совсем тяжелым.

«Они сейчас находятся в очень сложном финансовом положении, так как ключевой источник денег в лице Запада перестал оказывать исламистам в этом районе Сирии полномасштабную поддержку. Американцев сейчас больше интересует главный нефтяной регион страны Дейр-эз-Зор и дислоцирующиеся там курды», - добавил военный эксперт.

В заключение Андрей Матвийчук предположил, что боевикам в Идлибе, если они в самом скором времени не найдут дополнительные источники финансирования. Придется либо бежать в Центральную Азию, либо сдаваться правительственным силам* -