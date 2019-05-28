УФНС проверяет сообщения о давлении на краснодарского бизнесмена Мальцева
УФНС России по Краснодарскому краю проверяет данные, распространенные бизнесменом Борисом Мальцевым в Facebook и на сайте Клерк.ру, передает во вторник, 28 мая, «360». Предприниматель рассказал, что его призвали удалить несколько статей о работе некоторых министерств и ведомств.
Мальцев отметил, что его вызвали в налоговую «для пояснений по вопросу осуществления предпринимательской деятельности». От пояснений мужчина отказался, после чего, сообщает канал, ему начали звонить люди с незнакомых номеров, прося удалить из интернета ряд карикатур и статей. Сам Мальцев считает звонивших посредниками, передает «Кубань 24».
Представитель УФНС РФ по Краснодарскому краю Наталия Солонченко рассказала журналистам, что ведомство изучит всю имеющуюся информацию и проведет соответствующую проверку.
«Налоговая служба не выдвигала и не могла выдвигать какие-либо требования по удалению материалов», — отметила она.
Адвокат, кандидат юридических наук Инна Арендаренко в комментарии «Кубань 24» не исключила, что обвинение в данном случае может и являться частью стратегии по защите.
«Нередки случаи, когда подобными действиями предприниматели пытаются всколыхнуть общественное внимание и отвлечь его от реальных нарушений со своей стороны. А, по словам Мальцева, у него уже давно идет проверка. Важно разобраться, что действительно стало причиной его публикации сегодня», — согласна она.