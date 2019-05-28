Сын Павла Лунгина опроверг слухи о тяжелом состоянии отца

Сын режиссера Павла Лунгина опроверг сообщения о тяжелом состоянии отца. Об этом 28 мая сообщает телеканал «360».

Режиссер Павел Лунгин находится в одной из московских больниц на плановых процедурах, 30 мая он должен быть выписан. Сообщения о тяжелом состоянии — неправда.

«Он действительно находится в больнице, но там плановые процедуры. Все с ним хорошо», — рассказал сын сценариста.

Он добавил, что его отец действительно находился в реанимации, но только одну ночь. После проведения одной из процедур там бывают многие пациенты этого медучреждения.

Ранее сообщалось, что российский кинорежиссер был экстренно госпитализирован.

СМИ напоминает, Павел Лунгин работал кинорежиссером, сценаристом и продюсером. В 1990 он стал Лауреатом Каннского кинофестиваля, а в 2008 году — награжден званием Народного артиста России. Его самые известные фильмы — «Остров», «Такси-блюз» и «Олигарх». Также он писал сценарии к фильмам «Непобедимый» и «Все наоборот».