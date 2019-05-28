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19:18   28 Мая 2019
Россия

Сын Павла Лунгина опроверг слухи о тяжелом состоянии отца

Сын Павла Лунгина опроверг слухи о тяжелом состоянии отца

Сын режиссера Павла Лунгина опроверг сообщения о тяжелом состоянии отца. Об этом 28 мая сообщает телеканал «360».

Режиссер Павел Лунгин находится в одной из московских больниц на плановых процедурах, 30 мая он должен быть выписан. Сообщения о тяжелом состоянии — неправда. 

«Он действительно находится в больнице, но там плановые процедуры. Все с ним хорошо», — рассказал сын сценариста. 

Он добавил, что его отец действительно находился в реанимации, но только одну ночь. После проведения одной из процедур там бывают многие пациенты этого медучреждения. 

Ранее сообщалось, что российский кинорежиссер был экстренно госпитализирован. 

СМИ напоминает, Павел Лунгин работал кинорежиссером, сценаристом и продюсером. В 1990 он стал Лауреатом Каннского кинофестиваля, а в 2008 году — награжден званием Народного артиста России. Его самые известные фильмы — «Остров», «Такси-блюз» и «Олигарх». Также он писал сценарии к фильмам «Непобедимый» и «Все наоборот».

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #лунгин

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