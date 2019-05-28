Путин прибыл в Нур-Султан на саммит ЕАЭС

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Нур-Султан, где в среду, 29 мая, поучаствует в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник.

Уточняется, что заседание будет приурочено к пятилетию создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Подписания ожидает проект совместного заявления лидеров стран - участниц союза. Также на заседании утвердят ключевые ориентиры макроэкономической стратегии стран на 2019-2020 годы и другие документы.

«Члены Высшего совета подведут итоги работы за пятилетие и наметят задачи по расширению взаимодействия в самых разных областях»,— отмечается в сообщении.

Также планируется рассмотреть вопросы международной деятельности ЕАЭС. По данным руководителя пресс-службы МИД Казахстана Айбека Смадиярова, к подписанию по итогам саммита предложат ряд международных договоров по вопросам, связанным с формированием общего электроэнергетического рынка, а также о таможенном договоре ЕАЭС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко обсудят на полях саммита в Нур-Султане вопрос поставок нефти.