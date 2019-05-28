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19:00   28 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский прибудет в Брюссель 4 июня

Зеленский прибудет в Брюссель 4 июня

Президент Украины Владимир Зеленский 4 июня собирается с рабочим визитом прибыть в Брюссель, где должны пройти его встречи с руководителями Европейского союза. Об этом во вторник, 28 мая, сообщило украинское бюро «Радио Свобода».

В частности, известно, что новый украинский глава встретится с председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан Клодом Юнкером. Помимо этого, Зеленский может провести встречу в штаб-квартире НАТО с генеральный секретарем военно-политического блока Йенсом Столтенбергом.

Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко накануне заявил, что Германия будет одной из первых стран, в которые Зеленский номерен приехать в новом качестве. Однако, отметил он, дата визита пока еще не согласована.

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Автор: Алла Ларионова
#брюссель #политика #зеленский

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