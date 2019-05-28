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19:09   28 Мая 2019
Россия

Чернецкий призвал учитывать мнение инвесторов при выборе места под храм в Екатеринбурге

Чернецкий призвал учитывать мнение инвесторов при выборе места под храм в Екатеринбурге

Сенатор Аркадий Чернецкий, возглавлявший Екатеринбург с 1992 по 2010 годы, призвал при выборе площадки для строительства храма в столице Урала учитывать интересы инвесторов. 

«Нужно спрашивать всех, нужно, чтобы предложения нашли понимание у тех людей, кто собирается туда вложить миллиарды рублей. Они имеют право на свое мнение тоже. Не должно быть конфликта. Чтобы мнение инвесторов не находилось в контрах по отношению к мнению населения», — сказал экс-мэр Екатеринбурга «Политике Сегодня». 

Он подчеркнул, что всех жителей города-миллионника опросить сложно. Поведение городских властей во время противостояния сторонников и противников строительства храма в сквере у театра драмы Чернецкий оценил удовлетворительно.

«Действия администрации, в принципе, адекватные. Другое дело, не доводить ситуацию до прямого столкновения. А если конфликты уже случились, желательно, чтобы реакция была очень быстрая», — советует опытный градоначальник.   

Главными инвесторами строительства собора Святой Екатерины выступают УГМК и РМК. Они готовы построить храм без участия бюджетных средств. Стоимость всех работ оценивается в 3,5 миллиарда рублей. 

Тем временем, администрация Екатеринбурга проанализировала более восьми тысяч предложений горожан и сформировала список из 48 площадок для строительства собора Святой Екатерины. В их числе: площадь 1905 года, площадка снесенной телебашни, акватория городского пруда, Эльмаш, Химмаш, а также сквер у театра драмы, в защиту которого в городе и начались протесты.

 

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Автор: Мария Владимирова
#екатеринбург #россия #общество #храм #чернецкий

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