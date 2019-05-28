Сербская авиация и бронетехника стягиваются к югу

Колонна военной техники с людьми и снаряжением и один самолет замечены во время выдвижения в направлении непризнанного Косова. Об этом 28 мая сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tanjug.

По информации агентства, вооруженная колонна вышла, предположительно, в направлении города Рашки, из военных казарм в Кралево. Перед тем, как отправилась техника, в казарму прибыл министр обороны Сербии Александар Вулин.

Также агентство сообщает о замеченном самолете МиГ-29, который пролетел над городом Нови-Пазар по направлению в Наземную зону безопасности.

Наземную зону безопасности определяет договор от 9 июня 1999 года. Зона состоит из пятикилометровой полосы вдоль 382-километровой границы, находящейся между Центральной Сербией и Косово.

Ранее сообщалось, что сербский лидер Александар Вучич привел войска в боевую готовность в связи с обострением обстановки в Косово.