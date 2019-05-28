Слова Зеленского на передовой противоречат его инаугурационной речи

После того, как президент Украины Владимир Зеленский побывал во вторник на передовых позициях ВСУ в зоне проведения силовой операции в Луганской области – на территории, подконтрольной Киеву, в городе Счастье и Станице Луганской, ему бы следовало посетить и ополченцев Донецка и Луганска.

Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Беспалько.

Ранее о рабочем визите Зеленского в Донбасс сообщила пресс-служба президента Украины. Отмечалось, что глава государства провел совещание с главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком и командующим Операцией объединенных сил Александром Сирским.

«В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и в блиндажах. Ближайшая позиция противника — через 400 метров», - говорится в опубликованном сообщении.

Интересно отметить, что «противником» в сообщении названы украинские граждане, живущие на территории Донбасса, против которых Киев на протяжении последних пяти лет ведет гражданскую войну.

Помимо совещания, Зеленский провел осмотр позиций украинской армии и пообщался с личным составом, задав военнослужащим ряд вопросов о питании, бытовых условиях и обеспечении жильем, а также об укомплектованности подразделений. При этом президент подчеркнул, что необходимо обеспечить нормальные условия для военнослужащих «защищающих Украину».

Подобные заявления Зеленского в корне противоречат его же словам недельной давности, когда он, выступая с инаугурационной речью в Верховной раде, заявил, что украинцы, живущие «от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Симферополя, во Львове, в Харькове, в Донецке, в Днепре, в Одессе», должны быть едины.

Об этом новому украинскому лидеру напомнил Богдан Безпалько, который обратил внимание, что солдаты, которым Зеленский пообещал улучшить условия жизни, ведут боевые действия против таких же украинцев.

Своим визитом на передовую Зеленский, по мнению эксперта, пытается заигрывать с силовиками, хочет показать себя «отцом солдатам», заручившись таким образом поддержкой этой части украинского общества.

«Он там ходил, внимательно прислушивался, говорил о вызовах армии, подходил к линии фронта, а все при этом восхищались тем, что до врага, то есть до таких же жителей Украины, оставалось 400 метров. Напомню, там идет гражданская война», - отметил Беспалько.

При этом он напомнил о похожем поведении экс-президента Украины Петра Порошенко, ездившего по линии фронта в военной форме, встречавшегося с солдатами, после отъезда которого ВСУ продолжали обстреливать мирное население, живущее на востоке Украины. Зеленский, по мнению эксперта, продолжает дело своего предшественника.

«Не забываем о том, что на 21 июля назначены парламентские выборы, а это значит, Зеленский должен сохранить симпатию населения, в том числе попытаться завоевать и ту сторону, которая выступает за милитаризацию, и ту, которая стремится к завоеванию Донбасса», - отметил Безпалько.

При этом он указал, что подобное поведение в корне расходится с обещаниями Зеленского, данными в ходе инаугурации. В частности, 20 мая Зеленский заявил, что готов даже рискнуть президентским креслом ради мира в Донбассе, но теперь можно видеть, что его слова не стоили ровным счетом ничего.

«Он не едет в Донбасс, не пытается договариваться с лидерами ополченцев. За исключением внешнего лоска он пока повторяет путь Порошенко, - говорит Беспалько. - Тот пришел к власти на волне государственного слома, назначив внеочередные парламентские выборы, и вот Зеленский тоже назначает внеочередные парламентские выборы».

Зеленскому для достижения мира на Украине, по мнению эксперта, следовало бы не просто отдать приказ о прекращении огня в Донбассе, но и побывать на позициях ополченцев, поговорить с лидерами Луганска и Донецка, мирными жителями и добровольцами. Однако, вместо этого, президент Украины говорит о необходимости лучше снабжать армию.

После кровавого государственного переворота, произошедшего в Киеве в начале 2014 года, жители Донбасса отказались признать законность новой власти, и руководство страны начало против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), развязав по сути гражданскую войну на юго-востоке страны. Действия Киева активно поддержали США и другие западные страны, которые организовали поставки ВСУ военной техники, различного вооружения – летального и нелетального, а также военных инструкторов, которые взялись за обучение украинских военных.

Местное население поднялось на защиту Донбасса, сформировав ополчение, к которому затем присоединились добровольцы из разных стран – России, Словакии, Сербии, Чехии, Румынии, Финляндии, Франции и Испании.