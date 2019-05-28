Зеленский назначил Устенко внештатным советником

Украинский президент Владимир Зеленский назначил внештатным советником исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко. Указ главы государства опубликован на официальном сайте президента во вторник, 28 мая.

«Назначить Устенко Олега Леонидовича советником президента Украины (вне штата)», — отмечается в документе.

До официального назначения Устенко исполнял обязанности советника Зеленского по макроэкономической политике. Он имеет звание кандидата экономических наук и степень магистра Гарвардского университета.

С 2004 года экономист работает в команде международного Фонда Блейзера, где сейчас является исполнительным директором. Устенко специализируется на регионе СНГ и Украине.