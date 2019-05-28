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18:16   28 Мая 2019
Весь мир

Волкер заявил, что США продолжать поставлять оружие Украине

Волкер заявил, что США продолжать поставлять оружие Украине

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингон продолжит поставлять вооружения Киеву и консультироваться с Украиной о том, какие средства нужны. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 28 мая.

«Украина, как и любая другая страна в мире, имеет право на самооборону», — заявил он на брифинге, отвечая на вопрос о поставках вооружения.

Волкер отметил, что США готовы работать с Украиной точно так же, как и с другими странами в мире. Спецпредставитель выразил уверенность, что это «нормальное взаимодействие» со страной, которая развивает собственные оборонные возможности.

Соединенные Штаты заложили на поставки военной помощи Украине в 2019 финансовом году 250 миллионов долларов. В американском бюджете на текущий год для этого выделено 200 миллионов долларов.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #украина #волкер

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