Волкер заявил, что США продолжать поставлять оружие Украине

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингон продолжит поставлять вооружения Киеву и консультироваться с Украиной о том, какие средства нужны. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 28 мая.

«Украина, как и любая другая страна в мире, имеет право на самооборону», — заявил он на брифинге, отвечая на вопрос о поставках вооружения.

Волкер отметил, что США готовы работать с Украиной точно так же, как и с другими странами в мире. Спецпредставитель выразил уверенность, что это «нормальное взаимодействие» со страной, которая развивает собственные оборонные возможности.

Соединенные Штаты заложили на поставки военной помощи Украине в 2019 финансовом году 250 миллионов долларов. В американском бюджете на текущий год для этого выделено 200 миллионов долларов.