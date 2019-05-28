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18:25   28 Мая 2019
Россия

Ученые развеяли миф об аморальности атеистов

Ученые развеяли миф об аморальности атеистов

Ученые изучили характер атеистов и развеяли некоторые мифы. Об этом 28 мая сообщают «Известия» со ссылкой на отчет, опубликованный на сайте университета Кента. 

Исследователи наблюдали за жителями стран, где живет много христиан. Под такой критерий подходят американцы и бразильцы. Также под исследование попали государства, где много язычников, атеистов и агностиков. 

Выяснилось, что «безбожность» и отсутствие морали у атеистов — это ложный штамп, также как и то, что они имеют отличный от верующих набор ценностей. 

Эксперимент показал, что многие неверующие придерживаются религиозных норм буддизма, мусульманства или христианства (в зависимости от того, к какой религии себя относят), но при этом отмечают, что религия не играет никакой роли в их жизни. Однако отсутствие веры в бога не мешает им верить в инопланетян, астрологию и приведения. 

Также ученые определили, что верующие и неверующие придерживаются одних и тех же ценностей. Для всех людей главным является семья или свобода, а второстепенным — дружба, природа, мышление, сочувствие. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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