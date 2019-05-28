Генеральный прокурор Украины Луценко назвал Саакашвили предателем

Концепция уголовного дела, по которому экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили подозревают в том, что он брал деньги у Кучеренко на организацию МихоМайдана, не изменилась.

Такое мнение во вторник высказал генпрокурор Украины Юрий Луценко в связи с возвращением Михаилу Саакашвили украинского гражданства.

В частности, после того, как стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении Саакашвили гражданства, отобранного у него экс-главой государства Петром Порошенко в 2017 году, Луценко в социальной сети Facebook спросили о концепции этого давнего уголовного дела.

«Нет (не изменилось), - ответил генпрокурор в комментариях, добавив при этом: - Предатель».

Напомним: ранее СМИ сообщили, что Саакашвили планирует вернуться на Украину уже в среду 29 мая. При этом экс-губернатор Одесской области разместил на своей странице в соцсети Facebook благодарность Зеленскому на двух языках – русском и украинском.