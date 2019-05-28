Зеленский назначил Гончарука замглавы администрации президента Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил Алексея Гончарука заместителем главы администрации президента Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает 28 мая ТАСС.

«Назначить Гончарука Алексея Валерьевича заместителем главы администрации президента Украины», — сказано в указе.

Гончарук родился в Винницкой области, ему 35 лет. По образованию — юрист, имеет ученую степень магистра госуправления, а также доктора философии в области права. Он основал фирму Constructive Lawyers, в которой является управляющим партнером.

Политик работал на должности советника первого вице-премьер-министра Украины Степана Кубива. Также Гончарук является членом партии «Сила людей».

Это не первая кадровая перестановка Зеленского. По информации агентства, внештатным советником президента стал Олег Устенко.

Ранее сообщалось, что украинский президент 21 мая назначил на должность главы своей администрации Андрея Богдана.