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17:53   28 Мая 2019
Россия

Российский дипломат доставлен в косовскую больницу с травмами головы

Российский дипломат доставлен в косовскую больницу с травмами головы

Освобожденный российский дипломат Михаил Краснощеков доставлен в больницу в Косове. У него тяжелые травмы головы, сообщает агентство Tanjug со ссылкой на главврача Златана Элека.

Ранее стало известно, что полицейские частично признанной республики Косово задержали россиянина, работающего в Миссии ООН. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич. 

«Он получил тяжелые травмы головы и лица и помещен в отделение интенсивной терапии Центральной клинической больницы Косовска-Митровицы, где будет находиться под круглосуточным наблюдением», — отметил главврач.

Ранее МИД РФ потребовал от властей Косово освободить российского дипломата. Дипведомство назвало адержание провокацией. Посол Александр Чепурин потребовал привлечь виновных к ответственности. 

С утра 28 мая полиция Косово проводит рейды на севере республики, где живут, в основном, сербы. После этого Вучич приказал привести в полную боеготовность войска, расположенные на границе с Косово.

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Автор: Арсений Аскольский
#косово #дипломат #больница

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