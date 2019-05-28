Российский дипломат доставлен в косовскую больницу с травмами головы

Освобожденный российский дипломат Михаил Краснощеков доставлен в больницу в Косове. У него тяжелые травмы головы, сообщает агентство Tanjug со ссылкой на главврача Златана Элека.

Ранее стало известно, что полицейские частично признанной республики Косово задержали россиянина, работающего в Миссии ООН. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

«Он получил тяжелые травмы головы и лица и помещен в отделение интенсивной терапии Центральной клинической больницы Косовска-Митровицы, где будет находиться под круглосуточным наблюдением», — отметил главврач.

Ранее МИД РФ потребовал от властей Косово освободить российского дипломата. Дипведомство назвало адержание провокацией. Посол Александр Чепурин потребовал привлечь виновных к ответственности.

С утра 28 мая полиция Косово проводит рейды на севере республики, где живут, в основном, сербы. После этого Вучич приказал привести в полную боеготовность войска, расположенные на границе с Косово.