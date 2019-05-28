Саакашвили прилетит в Киев 29 мая

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прилетит на Украину 29 мая. Об этом 28 мая сообщает ТАСС со ссылкой на главного редактора интернет-издания «Гордон» Алесю Бацман.

«Завтра (29 мая) в 17:00 гражданин Украины Михаил Саакашвили прилетит в Киев», — сообщила она.

СМИ напоминает, что глава Украины Владимир Зеленский 28 мая вернул Саакашвили гражданство, тем самым отменив решение бывшего президента страны Петра Порошенко.

Сам Саакашвили уже отреагировал на свой новый статус. В своем Facebook политик поблагодарил Зеленского.

«Спасибо президенту Зеленскому!», — написал он.

Напомним, Саакашвили лишился гражданства в июне 2017 года по решению Порошенко. В сентябре 2018 года политик пересек украинско-польскую границу со своими союзниками, за что позже был признан виновным в нарушении незаконном пересечении украинской границы львовским судом.