Саакашвили поблагодарил Зеленского за восстановление украинского гражданства

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выразил благодарность украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который ранее подписал указ о возвращении ему гражданства Украины.

Свою благодарность Саакашвили выразил на русском и украинском языках, опубликовав соответствующее сообщение в социальной сети Facebook.

«Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине», - написал он на своей странице, выложив там же текст подписанного главой государства указа.

Ранее СМИ сообщили, что Михаил Саакашвили планирует уже 29 мая вернуться на территорию Украины.

Напомним: Саакашвили был лишен грузинского гражданства в 2015 году и тогда же Петр Порошенко – предшественник Владимира Зеленского на посту президента Украины – предоставил ему украинское гражданство, которое он же у него и отобрал два года спустя, летом 2017 года.