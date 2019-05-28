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17:43   28 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Саакашвили поблагодарил Зеленского за восстановление украинского гражданства

Саакашвили поблагодарил Зеленского за восстановление украинского гражданства

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выразил благодарность украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который ранее подписал указ о возвращении ему гражданства Украины.

Свою благодарность Саакашвили выразил на русском и украинском языках, опубликовав соответствующее сообщение в социальной сети Facebook.

«Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине», - написал он на своей странице, выложив там же текст подписанного главой государства указа.

Ранее СМИ сообщили, что Михаил Саакашвили планирует уже 29 мая вернуться на территорию Украины.

 

Напомним: Саакашвили был лишен грузинского гражданства в 2015 году и тогда же Петр Порошенко – предшественник Владимира Зеленского на посту президента Украины – предоставил ему украинское гражданство, которое он же у него и отобрал два года спустя, летом 2017 года.

Саакашвили поблагодарил Зеленского за восстановление украинского гражданства

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Автор: Александр Люблинский
#украина #саакашвили #гражданство #зеленский

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