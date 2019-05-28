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17:38   28 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Первый президент Украины назвал справедливым возвращение Саакашвили украинского паспорта

Первый президент Украины назвал справедливым возвращение Саакашвили украинского паспорта

Первый президент Украины Леонид Кравчук (возглавлял страну с 1991 по 1994 годы) поддержал решение шестого президента Владимира Зеленского вернуть гражданство Украины депортированному из страны Михаилу Саакашвили. В беседе с «Политикой Сегодня» Кравчук назвал это решение «актом справедливости». 

«Саакашвили гражданство предоставил президент Порошенко. Потом с такой же легкостью избавил его от этого гражданства. И избавил не по причинам, связанным с государственным строительством. Это была личная точка зрения Порошенко: и при предоставлении гражданства, и при лишении. Тут Порошенко был абсолютно неправ. Он поступил, используя автократические методы руководства.  Я считаю, что возвратить гражданство —   это совершить акт справедливости. Поэтому я поддерживаю такое решение  президента Владимира Зеленского,» — заявил экс-президент Незалежной.

Первый президент Украины назвал справедливым возвращение Саакашвили украинского паспорта

При этом Кравчук с самого начала скептически относился к политической деятельности бывшего президента Грузии на Украине. 

«Когда ему Порошенко предоставил гражданство, я говорил, что президенту другой страны желательно заниматься политикой своей страны. Он —  человек своей земли. Поэтому находясь в другой стране, его воспринимают как человека, который по каким- то причинам оставил свою землю, как эмигранта. Хочет он того или нет», - сказал Леонид Кравчук.  

Первый президент Украины назвал справедливым возвращение Саакашвили украинского паспорта

По его прогнозам, Саакашвили может вернуться на Украину, но вряд ли он займет высокие посты в политическом истеблишменте. Украинский президент на пенсии наилучшим вариантом для опального политика видит карьеру советника главы государства. 

«Думается, что ему как человеку с огромнейшим политическим и жизненным опытом, много сделавшим в Грузии,  лучше делиться этим опытом. Если бы был создан совет какой-то при президенте, например, то Саакашвили мог бы стать членом  этого совета», — рассуждает Кравчук.    

Саакашвили получил паспорт гражданина Украины 29 мая 2015 года, а на следующий день он был назначен главой Одесской областной государственной администрации. Но в июле 2017 года Порошенко лишил дарованного гражданства. В феврале 2018 года Саакашвили был депортирован с территории Украины и сейчас проживает в Нидерландах. 

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Автор: Мария Владимирова
#украина #саакашвили #политика #весь мир #кравчук #зеленский

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