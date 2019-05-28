Экс-губернатора Ишаева прооперировали

Адвокат Лариса Мове сообщила, что бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, который находится под домашним арестом, на следующий день после продления меры пресечения прооперировали. По ее словам, ему сделали операцию на сердце.

«Чувствует он себя неважно, трудно восстанавливается, все-таки уже 72-й год», — объяснила адвокат.

Лариса Мове рассказала изданию News.ru, что Ишаев не присутствовал на судебном заседании по апелляции на продление домашнего ареста ввиду плохого самочувствия. Во вторник, 21 мая, суд оставил бывшего губернатора Хабаровского края под домашним арестом до 27 августа (окончания срока следствия).

Виктора Ишаева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2014–2017 годах Ишаев, будучи вице-президентом «Роснефти», заключил с организацией, которая принадлежала ему, договоры аренды площадью более 280 квадратных метров для нужд представительства нефтегазовой компании в Хабаровском крае «по явно завышенной стоимости». Сумма хищений, по данным Следственного комитета РФ, составляет около пяти миллионов рублей.