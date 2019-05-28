Главред «Эха Москвы» ответит за сына, которого обвинили в торговле контрафактом за нал

Редакция «Эха Москвы» не смогла опровергнуть работу сына главреда радиостанции, Алексея Венедиктова в нелегальной кальянной, где тот продает контрафактный алкоголь.

Как сообщает Федеральное агенство новостей, помощница Венедиктова заверила, что журналист находится на встрече. Она уточнила номер издания и пообещала, что главред «Эха» обязательно выйдет на связь. Однако этого пока не произошло. Журналист Евгения Альбац не подняла трубку, как и заместитель Венедиктова Сергей Бунтман, отмечает ФАН.

Депутат Госдумы Евгений Федоров в разговоре с корреспондентом агентства заявил, что полиция должна дать оценку деятельности Венедиктова-младшего.

«Если эти факты имели место, то они должны подлежать проверке...Возможно, все это было организовано группой лиц», — предположил парламентарий.

По мнению депутата, сам Алексей Венедиктов также пренебрегает законами. Федоров считает, что главред «Эха» руководствуется исключительно западными установками.

«Среда, которая у нас называется условно «оппозиционной», на самом деле является пятой колонной. В этой среде не принято следить за соблюдением законодательства РФ. Это следствие установки из Лондона и Вашингтона. Лондон, например, ни разу не выдал ни одного коррупционера», — сказал парламентарий.

Ранее пользователи соцсетей сообщили, что у заведения, в котором работает Венедиктов-младший, нет лицензии на продажу алкоголя, предположив, что кальянная работает «по-черному» и нарушает налоговое законодательство. Кроме того, в соцсети пожаловались на хамское поведение сына Венедиктова.