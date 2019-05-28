Беглов обсудил с членами правительства увеличение дохода в городской бюджет

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов вместе с коллегами обсудил в Смольном увеличение дохода бюджета до одного триллиона рублей. Об этом 28 мая сообщают «Невские новости».

Отчет председателя финансов Алексея Корабельникова гласит, что в этом году доходы города выросли на 16%. По словам председателя, исполнение бюджета по доходам идет в хорошем темпе. Он выразил надежду, что удастся добавить порядка 20 миллиардов рублей.

«Это средства, которые необходимы городу для покрытия обязательств на расходы в фонд ОМС, субсидии теплоснабжающим организациям, обязательства в социальной сфере», — добавил он.

Он также сообщил, что сейчас составляется план по увеличению доходов. При этом он перечислил три направления действий для повышения доходов бюджета. Речь идет о налоговых и неналоговых доходах, а также об увеличении работы с федеральным центром и реализации нацпроектов. По мнению Корабельникова, все эти меры приведут к цели в один триллион рублей.

«Один триллион рублей – это не амбициозная цель. У города большие расходы. Только на социальную сферу необходимо 309 млрд рублей», — отметил Беглов.

В отчете Корабельникова сказано, что в казну города в 2018 году поступило более 587 миллиардов рублей. Большую часть составили доходы от налогов физических лиц — более 250 миллиардов рублей, а также доходы от налога на прибыль организаций — 160 миллиардов рублей.