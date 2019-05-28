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17:15   28 Мая 2019
Россия

Криминального авторитета впервые задержали в России по статье о лидерстве в ОПГ

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Одного из лидеров преступного мира задержали в Томске и арестовали, впервые применив новую статью Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии», принятую в апреле текущего года.

Об этом во вторник сообщили в Управлении МВД Томской области, отметив, что в качестве меры пресечения к задержанному суд вынес решение об аресте сроком на два месяца.

В пресс-релизе ведомства задержанный назван «вором в законе», при этом его имя не называется.

В задержании подозреваемого участие принимали бойцы Росгвардии. После задержания мужчины, у него был проведен обыск, в ходе которого правоохранители изъяли электронные носители информации, документы и другие предметы, которые, как сообщается, имеют «доказательственное значение для следствия».

Напомним: в начале апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который сильно ужесточил ответственность для организаторов преступных сообществ и так называемых криминальных авторитетов.

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Автор: Александр Люблинский
#задержание #арест #томск #криминальныйавторитет

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