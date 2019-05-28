Американец передумал жениться, потому что невеста не принимает сына-гея

На социальном информационном сайте Reddit один из пользователей рассказал, что его невеста выступает резко против того, чтобы он приглашал на свадьбу родного сына. Причиной тому служит нетрадиционная сексуальная ориентация последнего. Дело в том, что девушка не хотела бы видеть будущего пасынка на торжестве вместе с однополым партнером. Она выросла в консервативной религиозной семье и беспокоится, что ее родители не перенесут такого гостя на мероприятии.

По словам мужчины, он стал отцом довольно рано и рано лишился его матери. Всю жизнь он воспитывал ребенка в одиночку. Когда сыну было 18, отец узнал о его нетрадиционных предпочтениях, однако не стал осуждать и принял столь необычный выбор чада.

С новой избранницей автор поста состоит в отношениях уже два года, однако только сейчас узнал о ее взглядах на однополые союзы. В итоге, по словам мужчины, перед ним сейчас стоит нелегкий выбор. Он интересуется мнением читателей насчет того, целесообразно ли и вовсе отменить свадьбу, если его спутница не намерена принимать выбор сына.

«Я не хочу вступать в брак в семье, которая могла бы стать дискриминационной по отношению к моему сыну. Я очень люблю свою избранницу, но мой сын всегда будет на первом месте», — отмечает мужчина.

Также автор пожаловался и на то, что его родной брат не готов разделить его позицию. По его мнению, невеста имеет полное право на такие требования.

Пользователи в большинстве поддерживают вариант разрыва помолвки. Многие считают, что мужчине не стоит торопиться с женитьбой на женщине со столь консервативными взглядами.

«Полностью согласен! Жизнь слишком коротка, чтобы быть рядом с людьми, которые верят, что определенных групп, будь то ЛГБТ или цветных людей, не должно быть», — пишет один из них.

«Да, сегодня это свадьба, но как быть потом?», — задается вопросом еще один комментатор.

Пост собрал почти три тысячи комментариев менее чем за один день.