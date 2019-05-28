Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Экс-губернатора Ишаева прооперировали

Экс-губернатора Ишаева прооперировали

Криминального авторитета впервые задержали в России по статье о лидерстве в ОПГ

Криминального авторитета впервые задержали в России по статье о лидерстве в ОПГ
Первый президент Украины назвал справедливым возвращение Саакашвили украинского паспорта

Первый президент Украины назвал справедливым возвращение Саакашвили украинского паспорта

 Саакашвили прилетит в Киев 29 мая

Саакашвили прилетит в Киев 29 мая

Премьер Ирака прилетит в США и Иран для обсуждения ситуации в регионе

Премьер Ирака прилетит в США и Иран для обсуждения ситуации в регионе

 Минфин Новой Зеландии заявил о взломе систем

Минфин Новой Зеландии заявил о взломе систем
Экс-губернатора Ишаева прооперировали

Экс-губернатора Ишаева прооперировали

Криминального авторитета впервые задержали в России по статье о лидерстве в ОПГ

Криминального авторитета впервые задержали в России по статье о лидерстве в ОПГ
Первый президент Украины назвал справедливым возвращение Саакашвили украинского паспорта

Первый президент Украины назвал справедливым возвращение Саакашвили украинского паспорта

 Саакашвили прилетит в Киев 29 мая

Саакашвили прилетит в Киев 29 мая

Премьер Ирака прилетит в США и Иран для обсуждения ситуации в регионе

Премьер Ирака прилетит в США и Иран для обсуждения ситуации в регионе

 Минфин Новой Зеландии заявил о взломе систем

Минфин Новой Зеландии заявил о взломе систем
16:58   28 Мая 2019
Весь мир

Премьер Ирака прилетит в США и Иран для обсуждения ситуации в регионе

Премьер Ирака прилетит в США и Иран для обсуждения ситуации в регионе

Иракский премьер-министр Адель Абд аль-Махди во вторник, 28 мая, заявил, что посетит Вашингтон и Тегеран для обсуждения ситуации в регионе. По его словам, Багдад к движется к «умиротворению», чтобы избежать последствий санкций, которые американская сторона наложила на Иран.

«Скоро будут визиты в США и Иран для обсуждения ситуации в регионе», — сказал Абд аль-Махди в ходе пресс-конференции​​​.

Диалог Ирана и США обострился, поэтому Вашингтон не только сосредоточил вблизи Персидского залива как минимум семь военных кораблей, но и доставил зенитно-ракетный комплекс Patriot. По информации Пентагона, так Вашингтон ответил на «признаки повышенной готовности Тегерана проводить наступательные операции против сил США».

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что надеется избежать войны с Тегераном. Иранский коллега Али Хаменеи ответил, что Тегеран и не собирался воевать с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#сша #иран #ирак #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...