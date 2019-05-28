Премьер Ирака прилетит в США и Иран для обсуждения ситуации в регионе

Иракский премьер-министр Адель Абд аль-Махди во вторник, 28 мая, заявил, что посетит Вашингтон и Тегеран для обсуждения ситуации в регионе. По его словам, Багдад к движется к «умиротворению», чтобы избежать последствий санкций, которые американская сторона наложила на Иран.

«Скоро будут визиты в США и Иран для обсуждения ситуации в регионе», — сказал Абд аль-Махди в ходе пресс-конференции​​​.

Диалог Ирана и США обострился, поэтому Вашингтон не только сосредоточил вблизи Персидского залива как минимум семь военных кораблей, но и доставил зенитно-ракетный комплекс Patriot. По информации Пентагона, так Вашингтон ответил на «признаки повышенной готовности Тегерана проводить наступательные операции против сил США».

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что надеется избежать войны с Тегераном. Иранский коллега Али Хаменеи ответил, что Тегеран и не собирался воевать с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.