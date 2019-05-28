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16:50   28 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский назначил секретаря СНБО Украины

Зеленский назначил секретаря СНБО Украины

Украинский президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Указ главы государства появился на официальном сайте президента во вторник, 28 мая.

«Назначить Данилюка Александра Александровича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», — отмечается в документе.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов подал в отставку из-за прекращения полномочий президента Петра Порошенко. Он занимал пост с 2015 года.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #снбо #зеленский

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