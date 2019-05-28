Зеленский назначил секретаря СНБО Украины

Украинский президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Указ главы государства появился на официальном сайте президента во вторник, 28 мая.

«Назначить Данилюка Александра Александровича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», — отмечается в документе.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов подал в отставку из-за прекращения полномочий президента Петра Порошенко. Он занимал пост с 2015 года.