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16:36   28 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили

Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили

Украинский лидер Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Соответствующий указ опубликован на сайте главы Украины.

Об этом 28 мая сообщает RT.

Ранее сообщалось, что мэр Львова Андрей Садовой призвал Зеленского вернуть Саакашвили гражданство, которое ранее аннулировал бывший президент страны Петр Порошенко.

Саакашвили лишился гражданства в июле 2017 года с подачи Порошенко. В сентябре того же года Саакашвили пересек польско-украинскую границу вместе со своими сторонниками, что привело к противостоянию с пограничниками и правоохранителями. Тогда львовский суд признал политика виновным в незаконном пересечении украинской границы. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #саакашвили #гражданство #зеленский

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