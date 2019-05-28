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 Минфин Новой Зеландии заявил о взломе систем

Минфин Новой Зеландии заявил о взломе систем
16:37   28 Мая 2019
Весь мир

Минфин Новой Зеландии заявил о взломе систем

Минфин Новой Зеландии заявил о взломе систем

Представители министерства финансов Новой Зеландии во вторник, 28 мая, после сообщений о возможной утечке бюджетной информации обратились в полицию по рекомендации Национального центра кибербезопасности и заявили, что хакеры могли взломать системы ведомства. Ранее лидер оппозиционной Национальной партии Новой Зеландии Саймон Бриджес сообщил, что National знает ключевые детали «бюджета на благосостояние», проект которого правительство опубликует лишь в четверг​​​, 30 мая.

«Это издевательство. Есть деньги на танки, но не на учителей, есть деньги на деревья, но не на стоматологии», — заявил Бриджес.

 

Представители министерства финансов Новой Зеландии ответили, что казначейство собрало достаточно доказательств, указывающих на утечку бюджетной информации. Системы ведомства взломали.

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Автор: Анатолий Кубарев
#новая зеландия #минфин #общество #весь мир

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