Минфин Новой Зеландии заявил о взломе систем

Представители министерства финансов Новой Зеландии во вторник, 28 мая, после сообщений о возможной утечке бюджетной информации обратились в полицию по рекомендации Национального центра кибербезопасности и заявили, что хакеры могли взломать системы ведомства. Ранее лидер оппозиционной Национальной партии Новой Зеландии Саймон Бриджес сообщил, что National знает ключевые детали «бюджета на благосостояние», проект которого правительство опубликует лишь в четверг​​​, 30 мая.

#BREAKING: @NZNationalParty can today reveal key details from the Government’s so-called ‘Wellbeing Budget’ ahead of its release on Thursday ➡️ https://t.co/mvn36gvLLK