Шеф-редактора Sputnik Литва задержали в аэропорту Вильнюса

Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем задержан в аэропорту Вильнюса. Журналист прибыл туда в командировку, сообщает РИА Новости во вторник, 28 мая.

«Задержан с формулировкой «угроза национальной безопасности», — рассказал он агентству.

По словам Касема, ему закрыт въезд в Литву на пять лет. Журналист уже покинул территорию Литвы.

Власти стран Балтии неоднократно препятствовали работе российских СМИ. МИД РФ отмечал явные признакахи скоординированной линии этих государств.

Европарламент в ноябре 2017 года принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия СМИ из России, при этом главными угрозами в документе указывается Sputnik и RT.