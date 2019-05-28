Освобожден российский сотрудник Миссии ООН в Косове

Российский гражданин, сотрудник Миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков освобожден. Об этом 28 мая сообщает RT со ссылкой на заявление миссии.

«Один сотрудник МООНК, гражданин России, был освобожден», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что полицейские непризнанной республики Косово задержали молодого человека — россиянина, работающего в UNMIK. Об этом стало известно от президента Сербии Александра Вучича.

В МИД РФ назвали задержание российского гражданина «вопиющим актом». Посольство также потребовало его освободить.