Освобожден российский сотрудник Миссии ООН в Косове
Российский гражданин, сотрудник Миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков освобожден. Об этом 28 мая сообщает RT со ссылкой на заявление миссии.
«Один сотрудник МООНК, гражданин России, был освобожден», — сказано в заявлении.
Ранее сообщалось, что полицейские непризнанной республики Косово задержали молодого человека — россиянина, работающего в UNMIK. Об этом стало известно от президента Сербии Александра Вучича.
В МИД РФ назвали задержание российского гражданина «вопиющим актом». Посольство также потребовало его освободить.
Косовский спецназ провел аресты и задержания сербов, проживающих на севере края. Президент Сербии привел армию в полную боеготовность. Главное о ситуации в #Косово pic.twitter.com/9dOWzvlBDY— АРТЕМ КЛЮШИН (@ARTEM_KLYUSHIN) May 28, 2019