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16:05   28 Мая 2019
Россия

Освобожден российский сотрудник Миссии ООН в Косове

Освобожден российский сотрудник Миссии ООН в Косове

Российский гражданин, сотрудник Миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков освобожден. Об этом 28 мая сообщает RT со ссылкой на заявление миссии.

«Один сотрудник МООНК, гражданин России, был освобожден»,  — сказано в заявлении. 

Ранее сообщалось, что полицейские непризнанной республики Косово задержали молодого человека — россиянина, работающего в UNMIK. Об этом стало известно от президента Сербии Александра Вучича. 

В МИД РФ назвали задержание российского гражданина «вопиющим актом». Посольство также потребовало его освободить.

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сербия #косово #вучич

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