Лукашенко не сомневается в перспективном диалоге Казахстана и Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко во вторник, 28 мая, сообщил, что уверен в хороших перспективах развития взаимоотношений Минска с Нур-Султаном. По его словам, страны всегда ладили, поэтому диалог Казахстана и Белоруссии продолжится.

«Я не сомневаюсь, что мы с вами сможем продвинуться в конкретных направлениях сотрудничества», — сказал Лукашенко казахстанскому коллеге Токаеву.

Президент Белоруссии позитивно отозвался о происходящих в Казахстане внутриполитических процессах и выделил особую роль первого главы Нурсултана Назарбаева и действующего лидера Токаева в становлении независимой страны. В свою очередь Токаев подчеркнул, что встреча с Лукашенко проходит впервые переименования столицы Казахстана в Нур-Султан.