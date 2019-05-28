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16:11   28 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Лукашенко не сомневается в перспективном диалоге Казахстана и Белоруссии

Лукашенко не сомневается в перспективном диалоге Казахстана и Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко во вторник, 28 мая, сообщил, что уверен в хороших перспективах развития взаимоотношений Минска с Нур-Султаном. По его словам, страны всегда ладили, поэтому диалог Казахстана и Белоруссии продолжится.

«Я не сомневаюсь, что мы с вами сможем продвинуться в конкретных направлениях сотрудничества», — сказал Лукашенко казахстанскому коллеге Токаеву.

Президент Белоруссии позитивно отозвался о происходящих в Казахстане внутриполитических процессах и выделил особую роль первого главы Нурсултана Назарбаева и действующего лидера Токаева в становлении независимой страны. В свою очередь Токаев подчеркнул, что встреча с Лукашенко проходит впервые переименования столицы Казахстана в Нур-Султан.

«Вы долгие годы работаете на посту президента и делаете все возможное для укрепления потенциала вашего государства», — сказал Токаев белорусскому коллеге Лукашенко. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#белоруссия #казахстан #общество #лукашенко

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