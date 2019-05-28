Президент Косово заявил, что задержанный россиянин пытался помешать полиции

Глава частично признанной Республики Косово Хашим Тачи заявил, что задержанный правоохранителями россиянин пытался помешать полиции. Об этом сообщает Associated Press во вторник, 28 мая.

По его словам, гражданин россии был «замаскирован под дипломата». Среди арестованных в Косове — албанцы, сербы, боснийцы. Тачи подчеркнул, что полицейская операция на севере страны проводится на законных основаниях, она не направлена против конкретной группы населения.

В Косове проживают албанцы, сербы, боснийцы, цыгане и другие национальности. Большая часть населения — албанцы. Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что задержан дипломат Михаил Краснощеков, работавший в миссии ООН. Он допустил, что против него могли применить силу.

МИД РФ потребовал от властей Косово освободить российского дипломата. Дипведомство считает задержание провокацией. Посол Александр Чепурин потребовал привлечь виновных к ответственности.

С утра 28 мая полиция Косово проводит рейды на севере республики, где живут, в основном, сербы. После этого Вучич приказал привести в полную боеготовность войска, расположенные на границе с Косово.

Россия не признает независимость Косово.