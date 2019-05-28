Соболь убежала от неудобных вопросов после того, как суд приостановил ее иск к «Конкорду»

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь не захотела ответить на вопросы журналистов после того, как Мещанский суд во второй раз приостановил ее иск к компании «Конкорд» и департаментам образования, науки и здравоохранения Москвы.

Об этом во вторник сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), обнародовав видео бегства Соболь от корреспондентов.

Любовь Соболь и блогер Алексей Навальный попытались заработать политические очки на вспышке заболеваний в московских школах и детских садах минувшей зимой. ФБК попытался возложить ответственность за произошедшее на принадлежащую бизнесмену Евгению Пригожину компанию «Конкорд», бездоказательно пытаясь связать ее со столичным комбинатом питания «Московский школьник».

Роспотребнадзор провел проверку и выяснил, что вспышка заболеваний была вызвана некачественным творогом другого поставщика, однако, несмотря на это, Соболь и Навальный попытались шантажировать Пригожина, угрожая ему информационной атакой и вымогая 300 миллионов рублей. Свое фейковое «расследование» они выложили в интернет после того, как получили от бизнесмена решительный отказ. Озвученные ими обвинения были полностью опровергнуты, при этом было доказано, что ни компания «Конкорд», ни Евгений Пригожин не имеют к «Московскому школьнику» никакого отношения.

Первый коллективный иск родителей переболевших детей, составленный матерью одного из них – Екатериной Ковалевой, был отклонен судом 15 апреля, после того, как Любовь Соболь внесла в документ собственные поправки и указала ответчиком «Конкорд».

Мещанский суд Москвы рассмотрел второй иск и приостановил его 28 мая.

«…Невозможность рассмотрения данного дела до разрешения другого в гражданском, уголовном или административном производстве, а также дела об административном правонарушении», - сообщила инстанция.

Несмотря на то, что для решения Мещанского суда есть законное основание, Любовь Соболь, которая намерена баллотироваться в Мосгордуму, заявила, что обжалует решение суда и будет добиваться рассмотрения иска.