Сеул оценил вклад России в мирный процесс на Корейском полуострове

Глава Нацсобрания Южной Кореи Мун Хи Сан поблагодарил Россию за поддержание мирного процесса на Корейском полуострове и призвал Москву не отступать от этого. Речь об этом зашла на встрече с вице-спикером Госдумы Вячеславом Володиным 28 мая.

«У меня убедительная просьба к российской стороне, чтобы Россия, как это делала до сих пор, поддержала мирный процесс на Корейском полуострове, укрепление мира и стабильности на этой земле, пока мы не достигнем уровня полной денуклеаризации», — сказал он.

Мун Хи Сан считает, что Россия должна возглавить дипломатический процесс урегулирования ядерной проблемы. Объяснил он это тем, что Москва, на его взгляд, непосредственно заинтересована в этом процессе.

Напомним, 25 апреля глава государства Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке. Это первые переговоры двух политиков, а также первый визит в Россию северокорейского лидера.