ЦИК Белоруссии разработал предложения по изменению Конституции

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина раскритиковала раздел конституции, посвященный выборам и референдумам. Она считает, что он «не соответствует современным реалиям». Об этом 28 мая пишет «Лента.ру» со ссылкой на «ТUT.by».

По мнению Ермошиной, ООН и ОБСЕ не зря критикуют основной закон Белоруссии. Глава ЦИК уверена, что нынешняя Конституция отлично справилась со своей ролью, но многие ее положения тормозят процесс демократизации страны и переход к пропорциональной избирательной системе.

Ермошина считает, что количество подписей, которые нужны для выдвижения в президенты, стоит уменьшить.

В апреле белорусский лидер Александр Лукашенко выступил за изменение конституции. По мнению президента, необходимо усилить исполнительную и законодательную ветви власти, а также изменить избирательную систему. Он обещал, что новый закон «не будет приниматься нахрапом», то есть первые изменения белорусы увидят не раньше, чем через два года — после планируемых парламентских и президентских выборов (2019 и 2020 годы).