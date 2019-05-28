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15:44   28 Мая 2019
Россия

РПЦ построит храм в Вестеросе

РПЦ построит храм в Вестеросе

Православное христианство в Европе востребовано, и Русская православная церковь (РПЦ) планирует строить там новые храмы, в ближайшее время — в шведском городе Вестерос и на Кипре. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 28 мая. 

На пресс-конференции по итогам визита предстоятеля РПЦ в Страсбург его пресс-секретарь священник Александр Волков отметил, что регулярное открытие русских храмов в Европе свидетельствует о том, что русская церковь здесь находится «не где-то сбоку, а в центре церковной повестки».

«Храмовое строительство в Европе будет продолжаться и развиваться», — подчеркнул пресс-секретарь патриарха.

Во время визита в Страсбург 25-27 мая патриарх Кирилл освятил собор Всех святых. Как отметил Волков, сейчас активно строятся еще несколько русских храмов в Европе — на Кипре (в Лимасоле) и храм в Швеции (в Вестеросе). 

По словам пресс-секретаря патриарха, другие поместные православные церкви в последние годы не открывали новые храмы в странах Европы.

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Автор: Арсений Аскольский
#рпц #храм #кирилл #вестерос

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