РПЦ построит храм в Вестеросе

Православное христианство в Европе востребовано, и Русская православная церковь (РПЦ) планирует строить там новые храмы, в ближайшее время — в шведском городе Вестерос и на Кипре. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 28 мая.

На пресс-конференции по итогам визита предстоятеля РПЦ в Страсбург его пресс-секретарь священник Александр Волков отметил, что регулярное открытие русских храмов в Европе свидетельствует о том, что русская церковь здесь находится «не где-то сбоку, а в центре церковной повестки».

«Храмовое строительство в Европе будет продолжаться и развиваться», — подчеркнул пресс-секретарь патриарха.

Во время визита в Страсбург 25-27 мая патриарх Кирилл освятил собор Всех святых. Как отметил Волков, сейчас активно строятся еще несколько русских храмов в Европе — на Кипре (в Лимасоле) и храм в Швеции (в Вестеросе).

По словам пресс-секретаря патриарха, другие поместные православные церкви в последние годы не открывали новые храмы в странах Европы.