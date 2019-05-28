РЖД для пассажиров с малышами запустили новый сервис «детское купе»

Представитель Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД) во вторник, 28 мая, анонсировал запуск сервиса для комфортных поездок пассажиров с малышами — «детское купе». Пилотный проект в течение месяца реализуют в купейных вагонах на маршруте Москва — Анапа.

По информации Федеральной пассажирской компании, дизайн интерьера «детского купе» разработали с учетом проезда маленьких пассажиров. Нижние места оснастили специальными устройствами для защиты ребенка от падения.

«Чтобы разнообразить досуг детей в пути, в купе предусмотрели настольные игры и игрушки», — добавили в компании.

Поезд № 109В/109С с «детскими купе» запустят с 22 августа по 27 сентября 2019 года. По итогам месяца перевозок специалисты компании проанализируют отзывы пассажиров и вынесут решение о целесообразности развития проекта.