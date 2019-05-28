Блогер Алексей Навальный любит говорить о создании «новой России» и борьбе за демократию, однако замалчивает то, что его амбиции финансово поддерживают спонсоры кровопролития в Донбассе, сообщает издание Nation News.

Как отмечают журналисты, совладелец «Альфа-Групп», гражданин Израиля и житель Лондона Михаил Фридман успешно ведет бизнес как в России, так и на Украине. Именно в «Альфа-Банке» Навальный хранит деньги. Кроме того, он использует организацию для отмывания денег и проворачивания теневых схем с пожертвованиями рядовых граждан.

После воссоединения Крыма с Россией бизнесмен тщательно закамуфлировал свою компанию, чтобы не попасть в санкционные списки. Руководство «Альфа-Банк РФ» в 2014 году сообщило, что подразделение на Украине приносит лишь убытки, потому стоит закрыть филиалы компании в этой стране. Однако ПАО «Альфа-Банк Украина» все же был продан финансово-промышленной группе ABH Ukraine Ltd, принадлежащей холдингу ABH Holdings S. A., совладельцем которого является и сам Фридман.

Чтобы продемонстрировать лояльность украинским властям и получить карт-бланш на ведение бизнеса, структуры Фридмана поддерживали АТО, а также спонсировали националистов. По информации СМИ, не только Коломойский и Зварич финансировали нацбат «Азов», но и «Альфа-Банк».

В списке спонсоров Навального есть один из крупнейших акционеров «Альфа-Групп», держатель ценных бумаг LetterOne Holdings и X5 Retail Group, глава L1 Energy Герман Хан. Он как и Фридман является непосредственным куратором Ашуркова и через миллионера начал общение с блогером с целью контроля «живого оппозиционного актива». Именно Хан передавал через своего посредника заказной компромат против российского бизнесмена Геннадия Тимченко. Не за бесплатно активист Навальный создавал негативный образ Тимченко.

Кроме того, по данным СМИ, Хана подозревали в организации международного наркотрафика с использованием ресурсов «Альфа-Эко». А в молодости миллиардер был учредителем компании Harmaty & Co в Венгрии, которую затем обвиняли в торговле наркотиками и отмывании денежных средств, добытых незаконно.

Ранее стало известно, что Навальный получал криптовалюту на два счета перед каждым расследованием. Средства переводились от анонимных источников, однако оставались транзакции. Блогер уверял, что ФБК существует лишь на деньги «простых россиян». В минувшем году Агентство федеральных расследований FLB сообщило, что команда активиста, пытаясь скрыть источники финансирования, представляла это как народные пожертвования.