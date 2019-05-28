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15:30   28 Мая 2019
Россия

Гидрометцентр опроверг информацию о надвигающихся на Москву смерчах

Гидрометцентр опроверг информацию о надвигающихся на Москву смерчах

Сотрудники Гидрометцентра не располагают информацией о якобы надвигающихся на столицу смерчах. Глава учреждения Дмитрий Киктев заявил, что прогнозировать шквалы и смерчи можно ближе к их возникновению, а подобные явления в России встречаются редко.

«Шквалы, смерчи прогнозировать за неделю — дело неблагодарное, потому что это короткоживущие явления, прогнозировать их появление можно только ближе к делу», — сказал он.

По словам Киктева, на территории России смерч — явление редкое, в отличие от тех же Штатов.

Ранее замглавы Института физики атмосферы им. А. Обухова Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что жара, которую прогнозируют синоптики в столице в конце мая, может спровоцировать появление смерчей, торнадо или шквалов

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #общество #погода #смерч

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